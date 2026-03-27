Un giudice della Cassazione ha fatto marcia indietro dopo aver criticato duramente avvocati e colleghi che si erano schierati a favore del Sì, invitandoli alle dimissioni e definendo i loro ricorsi e sentenze

Marcia indietro del giudice di Cassazione, Francesco Agnino, dopo l’attacco a testa bassa ad avvocati e colleghi che si erano esposti per il Sì, invitandoli a dimettersi, definendo «imbarazzanti» i loro «ricorsi o sentenze». All’indomani della bufera scatenata da quel post, amplificata da un intervento social di tenore simile del collega milanese Luca Poniz, Agnino ha voluto precisare le sue parole con un altro post. Il giudice di Cassazione: «Ammetto un linguaggio non continente». «Ammetto di aver utilizzato un linguaggio non continente determinato dal clima di tensione creato in questi mesi dal referendum. Non era mia intenzione mancare di rispetto all’Avvocatura tutta, con la quale ho sempre intrattenuto rapporti di stima e rispetto ovvero nei confronti dei colleghi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il pentimento del giudice che ha attaccato colleghi e avvocati per il Sì: «Ho utilizzato un linguaggio non continente»

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