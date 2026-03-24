In una scena che ha attirato l’attenzione pubblica, magistrati favorevoli al No hanno rivolto insulti e minacce a colleghi sostenitori del Sì, arrivando a dire loro di dimettersi. Oltre alle immagini di cori di sberleffo verso una sostituto procuratore, coinvolta nel dibattito, si sono verificati episodi di tensione tra magistrati con opinioni opposte. La vicenda ha suscitato molte discussioni nel mondo giudiziario.

Non ci sono solo le immagini dei cori di sberleffo verso la collega Annalisa Imparato, sostituto procuratore a Santa Maria Capua Vetere che si era schierata per il Sì. A restituire lo spirito con cui il fronte del No all’interno della magistratura ha accolto la vittoria ci sono anche alcune esternazioni social che, se possibile, lasciano ancora più sconcertati. Perché fanno pensare a una voglia di epurazioni, sebbene presentata sotto forma di richiesta di dimissioni. Il pm di Milano Poniz contro i vertici dell’avvocatura. Il pm di Milano ed ex presidente dell’Anm, Luca Poniz, su Facebook si è scagliato contro la classe dirigente dell’avvocatura, che a suo dire è stata «impegnata in un’irresponsabile campagna di violenta delegittimazione della magistratura, in ciò spesso alleata con le posizioni più estreme e non di rado volgari». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Magistrati per il No scatenati contro avvocati e colleghi per il Sì: “Vi dovete dimettere”

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"Credo che invece fossero tutti magistrati, colleghi del mio ufficio di pretura. Il problema è che scegliere quella canzone dimostra la vera natura di una parte di magistratura." #Imparato #quartarepubblica x.com