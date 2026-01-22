Fabrizio Corona si è presentato oggi al Palazzo di Giustizia di Milano, accompagnato dal suo avvocato, in relazione a un ricorso contro Alfonso Signorini e la trasmissione “Falsissimo”. La causa riguarda presunte diffamazioni e contenuti da rimuovere, mentre i legali di Signorini contestano le azioni di Corona, definendole come atteggiamenti inquisitori. La vicenda si inserisce nel contesto di un confronto legale che coinvolge personaggi pubblici e questioni di reputazione.

Fabrizio Corona oggi, 22 gennaio, si è presentato al Palazzo di Giustizia di Milano con il suo avvocato Chiesa, dopo il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per bloccare la nuova puntata di “Falsissimo”, attesa per il 26 gennaio e “rimuovere i contenuti già diffusi”. Il giudice “mi ha invitato a uscire dall’aula e ho fatto un sorrisetto tra me e me”, ha confidato ai giornalisti uscendo dal Tribunale. “Io ho imparato a comportarmi. – ha affermato – Il sorrisetto l’ho fatto perché l’avvocato Aiello, lo vedo che difende ‘Tir’ – truffa imbrogli e raggiri – e Venditti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io li rovino e farò altri nomi. Il giudice mi ha invitato a uscire dall’aula e ho sorriso”: Fabrizio Corona al Palazzo di giustizia di Milano. Gli avvocati di Signorini: “Diffama e si muove come l’Inquisizione”

Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: “Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino”Fabrizio Corona commenta le recenti tensioni con Mediaset, riferendosi a un presunto

Gli avvocati di Signorini chiedono al tribunale di Milano di bloccare la terza puntata di Falsissimo. La reazione di Fabrizio CoronaGli avvocati di Alfonso Signorini hanno presentato al Tribunale di Milano un'istanza per bloccare la messa in onda della terza puntata di «Falsissimo» di Fabrizio Corona, prevista per il 26 gennaio su YouTube.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Io li rovino e farò altri nomi. Il giudice mi ha invitato a uscire dall’aula e ho sorriso: Fabrizio Corona al Palazzo di giustizia di Milano. Gli avvocati di Signorini ...L'ex re dei paparazzi al Palazzo di Giustizia di Milano dopo il ricorso dei legali del conduttore per bloccare 'Falsissimo' ... ilfattoquotidiano.it

Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovinoL'ex paparazzo in tribunale per replicare alla richiesta della difesa di Signorini di impedirgli l'uso dei social ... adnkronos.com

È morto la sera dell’8 gennaio il professor Gianpaolo Donzelli, uno dei nomi più autorevoli della sanità toscana, che era stato ordinario di Pediatria all’Università di Firenze dal 1982 al 2018 e presidente della Fondazione Meyer dal 2015 al 2023. Aveva 79 an - facebook.com facebook