Il partito ha ridotto la sua presenza nelle banche cinesi, lasciando più spazio agli azionisti. La legge del libero mercato prevale anche in Cina, un paese comunista che opera comunque all’interno di un sistema dominato dagli investimenti finanziari. La riforma riguarda principalmente la distribuzione del controllo tra le istituzioni statali e gli investitori privati.

La legge del libero mercato, dove chi ha più soldi e più appeal, di solito vince. Succede anche nella Cina sì comunista, ma pur sempre incastonata in un mondo governato dagli investimenti. E così, Pechino starebbe valutando una decisione senza precedenti, vale a dire la possibilità di allentare le restrizioni sulla partecipazione azionaria per alcuni importanti investitori nelle banche commerciali, finite in difficoltà a causa del rallentamento economico. L’obiettivo è quello di rendere più facile per gli istituti, provati da anni di crescita anemica e bolla immobiliare, individuare nuovi capitali da imbarcare. Fino ad oggi in Cina vigeva il principio socialista dell’un po’ per ciascuno, ovvero la sostanziale assenza di azionisti forti, al netto dello Stato si intende, nell’azionariato delle banche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il partito arretra nelle banche cinesi. Più spazio agli azionisti

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