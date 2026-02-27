Tra il 2021 e il settembre del 2025, le banche occulte cinesi hanno trasferito dall’Italia circa 8 miliardi di euro, contribuendo a un fenomeno più ampio di circa 40 miliardi di euro di ricchezze uscite dal Paese attraverso le rimesse verso i Paesi d’origine degli stranieri coinvolti. I dati evidenziano un movimento finanziario significativo che coinvolge flussi di denaro di origine straniera.

Dal 2021 al settembre del 2025, gli stranieri hanno fatto sparire dall’Italia quasi 40 miliardi di euro di ricchezza attraverso le rimesse verso i Paesi d’origine. Nel 2025, basandosi sulle stime del quarto trimestre, verranno sfiorati i 9 miliardi. Nel 2024, il Bangladesh era la prima destinazione delle rimesse inviate dall’Italia con quasi 1,4 miliardi di euro. A seguire, il Pakistan con 600 milioni, il Marocco con 575 milioni, le Filippine con 570 milioni), la Georgia con più do 500 milioni e poi India, Romania, Perù, Sri Lanka, Senegal e Nigeria. Sono invece scomparse completamente dai radar dei circuiti legali le rimesse dei cinesi verso il Paese di origine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Così le banche occulte cinesi fanno sparire 8 miliardi dall'Italia

