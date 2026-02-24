Passera guida MPS | la sfida di unire banche e azionisti

Corrado Passera viene indicato come possibile presidente di MPS, dopo aver mostrato interesse a riorganizzare la banca. La sua candidatura nasce dalla necessità di rilanciare l’istituto, colpito da difficoltà finanziarie e perdita di fiducia tra gli investitori. La proposta ha già suscitato discussioni tra gli azionisti, mentre i dirigenti cercano soluzioni concrete per migliorare la situazione. La decisione definitiva si avvicina nei prossimi giorni.

Corrado Passera è il nome che emerge con forza per la presidenza del Monte dei Paschi di Siena, in un momento cruciale per la banca toscana. La sua candidatura rappresenta un punto di equilibrio tra consiglieri, azionisti e istituzioni, mentre l’istituto si prepara a una fusione con Mediobanca. Se non venisse confermato, il presidente uscente Maione potrebbe trovare collocazione in una partecipata pubblica. L’ex banchiere e ministro si trova al centro di un’operazione delicata, mentre il Monte dei Paschi cerca di riequilibrare i rapporti interni e rafforzare la propria posizione sul mercato. La sua esperienza nel settore bancario e la capacità di mediazione potrebbero essere determinanti per guidare la banca in questa fase complessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Oro e banche, la battaglia identitaria di Meloni e la sfida senza fine alle bancheL'articolo analizza le connessioni tra il risiko bancario italiano, la gestione dell'oro nazionale e le strategie di politica economica del governo Meloni.

Mps: utile record a 3,04 mld €, maxi-dividendi per gli azionisti e svolta per la banca storica italiana.Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il 2025 con un utile record di 3,04 miliardi di euro.

