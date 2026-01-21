Ue-Mercosur | il Parlamento europeo ha approvato il rinvio del trattato alla Corte Europea di Giustizia

Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare l’approvazione definitiva del trattato Ue-Mercosur alla Corte Europea di Giustizia. Questa scelta evidenzia l’attenzione verso aspetti legali e ambientali ancora da approfondire, mantenendo aperta la discussione sul futuro accordo commerciale tra le due parti. La decisione riflette l’importanza di un’analisi accurata e di un equilibrio tra interessi economici e responsabilità ambientali.

L'aula trattiene il respiro per qualche secondo, il tempo necessario a far scorrere i numeri sul tabellone elettronico. Poi il verdetto prende forma, netto nella sua fragilità: pochi voti di scarto, una maggioranza risicata, e una decisione destinata a lasciare il segno nel percorso politico dell'Unione Europea. È uno di quei passaggi che non fanno rumore nell'immediato, ma che rallentano processi già complessi e aprono fratture difficili da ricomporre. Il voto arriva al termine di un confronto acceso, segnato da tensioni trasversali e da posizioni che vanno oltre gli schieramenti tradizionali.

