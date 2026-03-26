il parlamento europeo approva la creazione di hub di rimpatrio per migranti

Il 26 marzo il parlamento europeo ha approvato un provvedimento che prevede la creazione di “hub di rimpatrio” destinati ai migranti. La decisione fa parte di un aggiornamento della politica migratoria adottato dall'istituzione. I nuovi hub saranno utilizzati per gestire i processi di rimpatrio e accoglieranno i migranti in attesa di rientrare nei loro paesi di origine.

Il 26 marzo il parlamento europeo ha approvato un inasprimento della politica migratoria dell’Unione europea (Ue), dando il via libera ai cosiddetti “hub di rimpatrio” situati al di fuori degli stati membri. Oggi solo il 20 per cento delle espulsioni sancite nell’Unione europea viene effettivamente eseguito, un dato che suscita le critiche dei sostenitori della linea dura sui migranti. “Il testo serve a garantire un principio semplice: se entri illegalmente in Europa, puoi stare certo che non ci resterai”, ha dichiarato l’eurodeputato di centrodestra francese François-Xavier Bellamy. Autorizza gli stati membri a creare degli “hub di rimpatrio”, centri situati al di fuori dell’Ue per la detenzione di persone la cui domanda d’asilo è stata respinta. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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