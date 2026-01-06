Guardiagrele il bilancio dell’opposizione | Il 2025 è stato l’anno dei problemi nascosti dalle celebrazioni
Il gruppo di opposizione “Guardiagrele per tutti” presenta una riflessione sul 2025, evidenziando come le celebrazioni abbiano nascosto le difficoltà e le sfide reali della comunità. In questa analisi, vengono analizzati i principali aspetti critici dell’anno, offrendo uno sguardo obiettivo e sobrio sui temi di interesse pubblico e sulle problematiche che meritano attenzione nel prossimo futuro.
Il gruppo di opposizione “Guardiagrele per tutti” traccia un bilancio critico dell’anno appena concluso. A parlare è la consigliera Gianna Di Crescenzo, che in una nota elenca quelle che definisce “le contraddizioni e i ritardi di un’amministrazione che sembra più attenta all’immagine che alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
