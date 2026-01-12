Ordine dei commercialisti Tiezzi traccia il bilancio Al rinnovo anche Fondazione e Comitato pari opportunità

A pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Arezzo, il presidente uscente presenta un bilancio delle attività svolte durante il mandato. Contestualmente, vengono rinnovati anche i vertici della Fondazione e del Comitato pari opportunità. Un momento di passaggio importante che segna la continuità e l’impegno dell’Ordine nel garantire servizi e iniziative a favore della categoria e del territorio.

