Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 marzo 2026 | Marina non è incinta Johnny viene ferito

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore trasmesso venerdì 27 marzo 2026, si scopre che Marina non è incinta. Durante la puntata, Johnny viene ferito in un episodio che coinvolge altri personaggi della soap. La puntata va in onda alle 16 e prosegue le vicende che coinvolgono i protagonisti del negozio e delle rispettive famiglie.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 27 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Marina scoprirà di non essere incinta, la gravidanza è stata solo un falso allarme. Intanto il rapporto tra lei e Matteo si è incrinato. Johnny verrà ferito mentre manifesterà contro la guerra in Vietnam e saranno Irene, Delia e Barbara a soccorrerlo. Nel frattempo Umberto vorrà dimostrare a tutti i costi che non ha niente da nascondere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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