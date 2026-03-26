Venerdì alle 16:10 su Rai 1, andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap trasmessa dal 2015. Nell’episodio, un personaggio si troverà ferito e un legame tra due protagonisti si indebolirà. La puntata continuerà a seguire le vicende dei personaggi principali, con situazioni che coinvolgono tensioni e conflitti.

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 135. Johnny viene ferito, mentre il rapporto tra Marina e Matteo si incrina: ecco le anticipazioni di venerdì 27 marzo 2026. Nella puntata precedente di giovedì 26 marzo. Nella puntata di giovedì 26 marzo 2026 avevamo lasciato Johnny alle prese con una scelta drastica per prendere le distanze da Irene. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 27 marzo 2026: un ferito e un rapporto che si incrina

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