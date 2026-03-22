Nelle puntate dal 24 al 27 marzo 2026 de Il Paradiso delle Signore 10, Adelaide invia una lettera a Odile mentre Johnny decide di allontanarsi da Irene con una scelta drastica. Nel frattempo, Adelaide si trova sempre più sotto l’influenza di Ettore, che cerca di esercitare il suo controllo. La trama si concentra su queste decisioni e sulle relazioni tra i personaggi coinvolti.

Adelaide scrive una lettera a Odile, sempre più in balia di Ettore, mentre Johnny prende una decisione drastica per allontanarsi da Irene. Ecco cosa accadrà durante la settimana a Il Paradiso delle Signore 10 in onda su Rai 1 da martedì 24 a venerdì 27 marzo: le anticipazioni. Settimana intensa per Il Paradiso delle Signore che torna da martedì 24 a venerdì 27 marzo 2026 mettendo in scena un intreccio sempre più fitto di emozioni e scelte difficili. Al centro della settimana ci sono rapporti che si incrinano e sentimenti che prendono direzioni impreviste: dalla fragilità di Irene al legame sempre più complicato tra Umberto e Odile, fino a un evento drammatico che coinvolge Johnny e lascia tutti senza fiato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 24 al 27 marzo 2026: Johnny fa una scelta drastica

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