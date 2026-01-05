Terremoto ad Asciano Il più forte nel 1995 ma l’area non è sismica A Orciano fece danni

Un terremoto di magnitudo 2 è stato avvertito ad Asciano e nelle zone limitrofe, con alcune persone che hanno percepito un boato o un tremore. L’evento, il più forte dal 1995 in questa area, si è verificato in una regione considerata a basso rischio sismico, anche se in passato ha causato danni in altri comuni come Orciano.

Pisa, 5 gennaio 2026 – Qualcuno ha sentito anche un "boato", altri "tremare il divano". Scossa di magnitudo 2.4 a pochi minuti dalla mezzanotte nel comune di San Giuliano Terme (3 km dal municipio, tra Asciano e Ghezzano). Il sismologo Carlo Meletti, già direttore dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), spiega che il nostro territorio non è zona di attività sismica. Anche se lieve, è stata avvertita. "La magnitudo è stata tale da essere sulla soglia dell'avvertibilità. Ma a quell'ora in molti erano seduti o addirittura sdraiati, fatto che aumenta la percezione. Il 29 dicembre ce n'era stata una intorno a 1.

