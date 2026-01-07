Area Sismica presenta We3+ il jazz sciamanico degli anni Settanta a Lido di Savio
Area Sismica presenta We3+, un progetto che richiama il jazz sciamanico degli anni Settanta. Nell’ambito della Rassegna Musiche Extra-Ordinarie, domenica 11 gennaio l’evento si svolgerà presso Lupo Beach a Lido di Savio, offrendo un’occasione per ascoltare un sound ricercato e originale in un contesto suggestivo.
Per la Rassegna Musiche Extra-Ordinarie, domenica 11 gennaio Area Sismica ospita, negli spazi di Lupo Beach a Lido di Savio, i We3+. Il quartetto esegue composizioni originali ispirate alla musica sciamanica, ed è composto da Francesco Chiapperini al sax soprano e clarinetto basso, Simone. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
