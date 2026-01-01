Galimberti | Ai giovani italiani è stato sottratto il futuro che attendeva le generazioni precedenti Quando il filosofo era studente il futuro lo aspettava oggi i giovani vivono in un eterno presente senza obiettivi

Secondo il filosofo Umberto Galimberti, i giovani italiani di oggi si trovano a vivere un’età senza prospettive, privi del futuro che invece attendeva le generazioni precedenti. Galimberti attribuisce questa condizione al nichilismo giovanile, risultato di una sottrazione di opportunità e di ambizioni, che ha lasciato i giovani intrappolati in un presente privo di obiettivi e speranze.

Il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti individua nel nichilismo giovanile la conseguenza di una sottrazione operata dalle generazioni precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

