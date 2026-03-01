Catania CittàInsieme | assemblea pubblica con il Sindaco Enrico Trantino

Il 4 marzo alle 19.45 si svolgerà un’assemblea pubblica presso CittàInsieme, in Via Siena a Catania. All’evento parteciperà il Sindaco di Catania, Enrico Trantino. L’incontro è aperto al pubblico e si terrà nello spazio di CittàInsieme. L’appuntamento è stato comunicato ufficialmente e si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti.

Mercoledì 4 marzo alle ore 19.45, presso CittàInsieme (Via Siena, 1), si terrà un'assemblea pubblica con il Sindaco di Catania, Enrico Trantino. L'incontro sarà un momento di dialogo diretto per fare il punto sullo stato attuale della città di Catania e per approfondire le prospettive future dell'amministrazione comunale. Sarà un'occasione per chiedere risposte concrete su temi che stanno particolarmente a cuore alla comunità e che richiedono attenzione e interventi mirati. Il confronto di mercoledì non pretende di essere né definitivo né risolutivo. Le problematiche che interessano la città sono numerose, radicate nel tempo e spesso di difficile soluzione.