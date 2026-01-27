Il campetto di calcio alla Magione in piazza un' assemblea pubblica per discutere del suo futuro

Un’assemblea pubblica si terrà alla Magione, in piazza, per discutere del futuro del campetto di calcio e dell’area ludico-sportiva. L’incontro offre l’opportunità ai cittadini di conoscere gli aggiornamenti e condividere le proprie prospettive sul progetto, contribuendo a definire il destino dello spazio pubblico.

Giovedì 29 gennaio assemblea pubblica a Piazza Magione per discutere del futuro del campetto e dell'area ludico-sportiva. Comunità, associazioni e cittadini chiedono chiarezza e un percorso condiviso per garantire uso civico e accesso libero allo spazio. # - facebook.com facebook