il no al referendum non ha bocciato solo una riforma della giustizia ma un metodo

Il risultato del referendum del 22 e 23 marzo ha portato al rifiuto di una proposta di modifica della giustizia. La decisione degli elettori non riguarda soltanto il contenuto della riforma, ma anche il modo in cui essa è stata presentata e promossa. La bocciatura non si limita a un aspetto legislativo, ma si estende alle modalità con cui si sono svolti i processi di consultazione e di confronto pubblico.

di Massimiliano Di Fede Il verdetto delle urne del 22 e 23 marzo non ha solo bocciato una riforma della giustizia: ha respinto un metodo. Con il 54% dei No, gli italiani hanno percepito che dietro la “separazione delle carriere” e l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare non c’era un desiderio di efficienza, ma un’eco lontana e inquietante. Quella di un potere esecutivo che, per natura ideologica e storia politica, fatica a tollerare un ordine giudiziario autonomo e indipendente. Per capire il presente, bisogna studiare il passato. Nel 1923, l’allora Ministro della Giustizia del primo governo Mussolini, Aldo Oviglio, varò una riforma che fu il primo vero piccone contro lo Stato liberale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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