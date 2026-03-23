Veneto lo spoglio e i risultati del referendum sulla riforma della giustizia in diretta | il sì avanti con il 58% dati reali Nordio bocciato nella sua Treviso

«Va preso atto con rispetto dell’esito nazionale della consultazione referendaria, che ha visto prevalere il "no". In Veneto, però, resta un dato molto chiaro: un’affluenza oltre il 63% e un consenso ampiamente maggioritario per il "sì”», dichiara il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. «Il risultato consegna un Paese con differenze territoriali molto evidenti. In alcune regioni del Nord il sì ha prevalso in modo netto, e questo pone interrogativi politici veri sul rapporto tra territori, domanda di riforme e capacità del Paese di affrontare cambiamenti strutturali». Zaia aggiunge: «Il risultato nazionale non lascia dubbi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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