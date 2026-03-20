Un referendum sulla riforma costituzionale della giustizia ha registrato un voto NO, motivato non solo sui contenuti, considerati complessi e poco chiari dai cittadini, ma anche sul metodo adottato per la sua approvazione. La discussione si è concentrata sulla modalità con cui si è arrivati a questa decisione, generando un ampio dibattito pubblico. La questione riguarda principalmente il modo in cui il processo è stato condotto.

di Edoardo Pisani Il principale motivo per votare NO al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia non riguarda tanto i contenuti della riforma, spesso complessi e difficili da valutare per i cittadini, quanto il metodo con cui si è arrivati alla sua approvazione. La Costituzione italiana nacque in un momento storico particolare, subito dopo la fine della dittatura fascista e della Seconda guerra mondiale. Le principali forze democratiche del paese collaborarono alla sua stesura, con l’idea che il testo costituzionale dovesse rappresentare un patto condiviso tra tutte le componenti democratiche della società. Proprio perché la Costituzione è la base di tutte le leggi, i costituenti ritennero fondamentale che le sue eventuali modifiche avvenissero con un consenso molto ampio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Voto No al referendum sulla giustizia non solo nel merito ma anche per il metodo

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