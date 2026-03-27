Il risultato del referendum sulla giustizia ha portato a una bocciatura che viene interpretata come un giudizio negativo sul governo in carica. La maggioranza degli italiani ha espresso il proprio dissenso, rendendo difficile per l'esecutivo evitare di affrontare le conseguenze politiche di questa sconfitta. Ora, il governo si troverà a dover tentare di ristabilire un rapporto con i cittadini.

Il dato politico, questa volta, è difficile da aggirare anche con la migliore delle conferenze stampa: il referendum sulla giustizia è stato bocciato e, per la maggioranza degli italiani, non è stato un incidente di percorso ma un vero e proprio giudizio sul governo. Secondo il sondaggio di Termometro Politico (3.000 interviste, svolte dal 24 al 26 marzo subito dopo il referendum sulla Giustizia), il 52,8% legge quel voto come un “No” diretto all’esecutivo. Questo non è un dettaglio, ma il cuore del problema. Per mesi Giorgia Meloni ha costruito la propria forza su un assunto semplice, noi al Governo rappresentiamo il Paese reale. Ora proprio quel Paese le comincia a rispondere, facendolo nel modo più lineare possibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il No al referendum è un giudizio pesantissimo sul governo. Che ora dovrà tentare di ricucire coi cittadini

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