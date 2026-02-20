Meloni a tutto campo | Il referendum non è un giudizio sul governo Giuste le parole di Mattarella

Giorgia Meloni ha spiegato che il referendum del 22 e 23 marzo non giudica il governo, anche se il tema tocca direttamente le sue politiche. Durante un'intervista a Sky TG24, la premier ha sottolineato che la consultazione serve a modificare aspetti della legge, non a sfidare l’esecutivo. Meloni ha anche parlato delle tensioni in Medio Oriente e dell’attuale crisi in Ucraina, affermando che l’Italia deve mantenere una posizione ferma. La premier ha concluso ribadendo la sua fiducia nelle scelte fatte dal governo.

In una lunga intervista a Sky TG24, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni affronta i principali dossier sul tavolo del governo, dalla riforma della giustizia al referendum del 22 e 23 marzo, fino agli scenari internazionali che coinvolgono Medio Oriente, Iran e Ucraina. Un confronto a 360 gradi in cui la premier respinge le polemiche, invita alla partecipazione e difende l’azione dell’esecutivo. Giustizia e referendum: "Non è un voto sul governo". Il tema più caldo resta la riforma della giustizia e il referendum ormai alle porte. Meloni chiarisce subito che la consultazione non avrà ripercussioni sulla tenuta dell’esecutivo: "Il 22 e 23 marzo non si vota sul governo, ma sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni a tutto campo: "Il referendum non è un giudizio sul governo. Giuste le parole di Mattarella" Leggi anche: Meloni: giuste le parole di Mattarella sul Csm, al referendum non si vota su di me Leggi anche: Meloni e l’appello per il Referendum: «Italiani votate, ma con coscienza. Le parole del Presidente Mattarella? Giuste e doverose» MELONI Noi siamo pronti a Tutti i referendum Siamo pronti sempre PER IL VOTO DEI CITTADINI Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: JUNIORES: Impresa Senorbì: Espugnato il campo della Tharros; Meloni: Toni apocalittici se si tocca la Giustizia, giusto il richiamo di Mattarella; Blog | Lo scontro sul referendum si fa tutto politico: passa da qui la svolta verso il regime; L'intervento del Presidente Meloni all'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana. Meloni: Toni apocalittici se si tocca la Giustizia, giusto il richiamo di MattarellaNell'intervista rilasciata a Sky Tg24, la premier Giorgia Meloni si muove a tutto campo, spaziando dalla politica interna agli scenari di crisi internazionale: cercando di smorzare le polemiche domest ... msn.com Siamo abituati a sentire la Presidente Meloni e tutto il centrodestra invocare la semplificazione contro i “dazi interni” che ostacolano il libero mercato unico europeo. Giusto. Se non fosse che nel nostro Paese, dove i nostri eroi della maggioranza possono agire x.com Erano già pronti a dare la colpa al Governo Meloni di tutto questo, ma in realtà a sabotare erano gli antagonisti, sempre gli stessi, un pericolo per la Nazione. Da sinistra, come sempre, tutto tace. - facebook.com facebook