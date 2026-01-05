La protesta dopo le provinciali | No a un governo di contraddizioni Tornare al giudizio dei cittadini

Dopo le recenti elezioni provinciali, si intensificano le richieste di un ritorno al giudizio diretto dei cittadini. La vittoria di Roberto Valettini a Aulla, sostenuto dal centrodestra, e la sfida tra i sindaci di Fivizzano e Aulla evidenziano la necessità di un sistema più trasparente e coerente. Questa fase segna un nuovo capitolo nel dibattito sulla rappresentanza locale e la partecipazione democratica.

Nuovo capitolo del post elezioni provinciali, quelle che hanno visto la vittoria del sindaco di Aulla, Roberto Valettini con il sostegno del centrodestra sul primo cittadino di Fivizzano Gianluigi Giannetti, in quota Pd. Ma anche post restituzione della tessera Pd di cinque consiglieri comunali aullesi. Ora la palla ai cittadini, poiché ad Aulla non tutti approvano quello che sta accadendo sul tema della politica comunale, collegata alla elezione del sindaco a presidente della provincia. E qualcuno ha da ridire. Un gruppo di cittadini di Aulla si e' ritrovato, sabato pomeriggio, ai giardini pubblici in piazza della Repubblica, per parlare di quanto è accaduto in Comune ad Aulla e del futuro.

