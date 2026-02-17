Napoli incendio al Teatro Sannazaro | Fico Una ferita alla cultura lavoreremo per la ricostruzione

Un incendio scoppiato nella notte ha danneggiato gravemente il Teatro Sannazaro di Napoli, causando danni alla struttura e interrompendo le attività culturali del teatro. Fico ha dichiarato che l’incendio rappresenta un colpo duro alla scena artistica locale e ha promesso di impegnarsi nella ricostruzione. La fiamme hanno devastato una parte significativa dell’edificio, lasciando segni evidenti sulle pareti e sui palcoscenici storici.

Le devastanti fiamme che nella notte hanno colpito lo storico Teatro Sannazaro nel quartiere di Chiaia rappresentano una ferita profonda per l'identità culturale di Napoli e dell'intera Campania. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, commenta l'incendio che ha quasi completamente distrutto la struttura, facendo seguito alle prime fiamme divampate all'alba e al grave danneggiamento della cupola dello storico teatro. Nella sua nota, il governatore ha espresso profonda vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte, alla proprietaria e direttrice artistica Lara Sansone e a tutte le maestranze che operano in una delle realtà teatrali più radicate della città.

L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, scoppiato nelle prime ore del mattino nel quartiere Chiaia, ha causato danni significativi alla struttura.

