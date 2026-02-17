Napoli incendio al Teatro Sannazaro | Fico Una ferita alla cultura lavoreremo per la ricostruzione
Un incendio scoppiato nella notte ha danneggiato gravemente il Teatro Sannazaro di Napoli, causando danni alla struttura e interrompendo le attività culturali del teatro. Fico ha dichiarato che l’incendio rappresenta un colpo duro alla scena artistica locale e ha promesso di impegnarsi nella ricostruzione. La fiamme hanno devastato una parte significativa dell’edificio, lasciando segni evidenti sulle pareti e sui palcoscenici storici.
Le devastanti fiamme che nella notte hanno colpito lo storico Teatro Sannazaro nel quartiere di Chiaia rappresentano una ferita profonda per l’identità culturale di Napoli e dell’intera Campania. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, commenta l’incendio che ha quasi completamente distrutto la struttura, facendo seguito alle prime fiamme divampate all’alba e al grave danneggiamento della cupola dello storico teatro. Nella sua nota, il governatore ha espresso profonda vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte, alla proprietaria e direttrice artistica Lara Sansone e a tutte le maestranze che operano in una delle realtà teatrali più radicate della città. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
