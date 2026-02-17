Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme Da Eleonora Duse ai De Filippo | la storia della bomboniera di Napoli

Il Teatro Sannazaro di Napoli è stato distrutto dalle fiamme questa mattina, a causa di un corto circuito che ha innescato l’incendio. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’edificio, che ospitava da decenni spettacoli di grandi artisti come Eleonora Duse e i De Filippo. Un vigile del fuoco ha riferito che le fiamme sono divampate intorno alle 9, mentre i pompieri sono intervenuti subito per cercare di contenere il fuoco.

Napoli, 17 febbraio 2026 – Le fiamme hanno avvolto il Teatro Sannazzaro, 180 anni di storia inghiottite nel devastante incendio scoppiato oggi nel centro di Napoli. Il cuore della città è stato ferito nel profondo. Oltre ai danni alle case – palazzi evacuato e alcuni residenti intossicati – il rogo ha distrutto parte dello storico palco cittadino, considerato dai napoletani la " Bomboniera di via Chiaia ". La cupola del Sannazzato è crollata a causa delle fiamme, danneggiando anche gli spalti. Napoli perde un pezzo importante della cultura e della storia partenopea, una ferita che difficilmente riuscirà a rimarginarsi.