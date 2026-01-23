Non riusciamo più a respirare | l’allarme del Comitato Salute e Vita sulle Fonderie Pisano

Il Comitato Salute e Vita ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni ambientali nelle vicinanze delle Fonderie Pisano, evidenziando problemi di qualità dell’aria e salute pubblica. Lorenzo Forte, rappresentante del gruppo, ha sottolineato come molti cittadini percepiscano una crescente difficoltà a respirare, segnalando l’urgenza di interventi concreti per garantire un ambiente più salubre per la comunità locale.

“Parlo a nome mio, Lorenzo Forte, e del Comitato Salute e Vita, ma soprattutto a nome di tutte e tutti coloro che vivono questa città e non riescono più a respirare”. È un grido di allarme netto quello lanciato dal Comitato Salute e Vita sulla situazione ambientale legata alle Fonderie Pisano.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Fonderie Pisano, il nuovo grido di allarme del comitato ‘Salute e Vita’ in attesa delle BATIl comitato ‘Salute e Vita’ rinnova l’appello alle autorità in vista della seconda riunione della conferenza dei servizi prevista per il 18 febbraio, dedicata alla valutazione dell’autorizzazione integrata ambientale delle Fonderie Pisano.

