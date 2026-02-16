Attesa per la conferenza di servizi sulle fonderie Pisano saranno le ceneri della fabbrica?
Il futuro delle Fonderie Pisano si decide mercoledì 18 febbraio, giorno in cui si terrà la conferenza di servizi. La decisione arriva dopo mesi di incertezza e di discussioni tra amministratori, lavoratori e cittadini. La questione principale riguarda se la fabbrica potrà continuare a operare o se sarà destinata a chiudere, lasciando senza lavoro centinaia di dipendenti. La data scelta sembra quasi un segno del destino, dato che coincide con il momento in cui si aspetta una risposta definitiva sulla sorte dell’impianto.
Tempo di lettura: 2 minuti Tutti attendono per conoscere il futuro delle Fonderie Pisano, che sarà sancito in una data, che è quella di mercoledì 18 febbraio che, per uno strano gioco del destino, è anche simbolicamente significativa. Sarà il mercoledì dopo Carnevale e potrà essere il mercoledì delle ceneri .delle Pisano. Per la fabbrica sarà il giorno della verità. Presso la sede della regione Campania a Salerno, in via Clark, l’assessore regionale all’ambiente, Claudia Pecoraro e tutti gli enti coinvolti cercheranno di capire, nella seconda riunione della conferenza di servizi, se potrà essere rilasciata l’AIA all’industria, ma soprattutto se ci sono ancora margini di recupero e la volontà da parte dei proprietari dello stabilimento di via dei Greci di mettersi in regola con le Bat, ovvero le migliori soluzioni tecnologiche possibili per ridurre l’impatto ambientale dell’attività produttiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Fonderie Pisano, c'è la data della conferenza dei servizi
Il 14 gennaio si terrà la conferenza dei servizi riguardante le Fonderie Pisano, come annunciato da Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno.
Fonderie Pisano, prima riunione della Conferenza di servizi per rilascio Aia
Il 18 febbraio si è svolta la prima riunione della Conferenza di servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano.
