Il mondo dello spettacolo si sveglia con la notizia della morte di Corey Parker, attore e insegnante di recitazione molto conosciuto. È deceduto all’età di 60 anni, lasciando dietro di sé un grande vuoto tra colleghi e fan. La sua carriera ha attraversato numerose serie televisive, rendendolo un volto noto e apprezzato dal pubblico. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e delle testate giornalistiche.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Corey Parker, volto amato del piccolo schermo e stimato insegnante di recitazione, spentosi all’età di 60 anni. La notizia del decesso, avvenuto il 5 marzo nella città di Memphis, in Tennessee, è stata confermata dalla zia Emily Parker ai media americani. L’attore combatteva da tempo contro un cancro al quarto stadio, una diagnosi arrivata in modo inaspettato dopo un comune intervento all’anca e che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei tantissimi allievi che ne seguivano le lezioni. Nato a New York, Parker aveva respirato l’arte drammatica fin da bambino, iscrivendosi all’ Actors Studio a soli 14 anni e diplomandosi alla prestigiosa Performing Arts di Manhattan, un percorso che lo aveva portato rapidamente al debutto nella serie Così gira il mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio al protagonista della serie conosciuta da tutti. Giovane! Cosa gli è successo

Kolo Muani Juventus, serata da protagonista per il francese nel mirino della Vecchia Signora: cosa è successo a FrancoforteCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

FA Cup, pazzesco Macclesfield! La squadra di sesta serie elimina i campioni in carica. Cosa è successo con un ‘fratello d’arte’ protagonista…Se la FA Cup è universalmente riconosciuta come la competizione più affascinante del pianeta, è merito di pomeriggi come questo.

ENG SUB | Stellar Transformations Season 6 | Yuewen Animation

Tutto quello che riguarda Addio al protagonista della serie....

Temi più discussi: Addio al magistrato Carlo Curione, protagonista dal caso Benedetto Petrone ai processi di mafia; Addio a Valter Facciotto, protagonista della crescita del sistema consortile Conai; Addio al maestro del lavoro Amilcare Brugni; Addio al magistrato Carlo Curione, protagonista della storia giudiziaria barese.

Addio a Imma Tataranni: Di lei ho amato l’onestà (1 / 2)Addio a Imma Tataranni: Di lei ho amato l'onestàAddio a Imma Tataranni: Di lei ho amato l'onestàAddio a Imma Tataranni: Di lei ho amato l'onestàAddio a Imma Tataranni: Di lei ho amato l'onestà ... donna.fidelityhouse.eu

Addio ‘Sottiletta’: è morta l’attrice Erin Moran, la Joanie protagonista di Happy Days. Guarda le fotoIl mondo dello spettacolo saluta Erin Moran, la Joanie di Happy Days conosciuta dal pubblico italiano come sottiletta, soprannome affibbiatole da Fonzie per via della sua magrezza. L’attrice ... virginradio.it

Addio al duopolio Trenitalia-Italo: da settembre 2027 arrivano i treni Tgv (a due piani) - facebook.com facebook

Tre ex presidenti dem all’addio del reverendo Jackson. Obama attacca Trump: “Assalto a democrazia” x.com