A Como l’ennesimo miracolo multiplo di Carnesecchi | Momenti che sogni da quando sei bambino

A Como, Marco Carnesecchi si è ancora una volta dimostrato un vero protagonista. Nel secondo tempo della partita contro l’Atalanta, il portiere ha parato più di una volta con interventi che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Sono stati momenti che sembravano usciti da un sogno per i tifosi, che hanno visto il numero uno in forma smagliante. Carnesecchi ha dimostrato di essere in serata magica, confermando il suo talento e la sua abilità sotto porta.

Como. C'è stato un momento nel secondo tempo di Como-Atalanta in cui sembrava veramente che Marco Carnesecchi fosse insuperabile. Intorno all'83', la parata su Ramon ha certificato il suo pomeriggio di grazia. Che poi, "di grazia" sarebbe più corretto dirlo solo se fosse una coincidenza astrale di qualcosa che non capita abitualmente. Invece il numero uno nerazzurro propone ciclicamente partite di livello estremamente elevato, con interventi oltre l'ordinario. Quello degli altri, però, mica il suo. Perché ormai chi segue settimanalmente la Dea ci ha fatto il callo: non è partita omologata se il riminese classe 2000 non cala il paratone.

