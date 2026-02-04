Dopo i disordini a Torino il ministro Piantedosi difende l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine

Dopo i disordini nel centro di Torino, il ministro Piantedosi difende l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine. Le strade sono state teatro di tensione nel tardo pomeriggio di mercoledì, con diverse persone coinvolte negli scontri. Il governo sostiene che le forze dell’ordine hanno agito per ripristinare l’ordine, anche se molte voci criticano le modalità adottate. La situazione resta calda, e le autorità stanno valutando come procedere nei prossimi giorni.

A Torino, nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 febbraio 2026, le strade del centro storico si sono trasformate in un teatro di tensione. Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine hanno segnato la giornata, con l’uso di lacrimogeni, idranti e cariche a piedi che hanno provocato diverse ferite tra i civili. I fatti sono esplosi intorno alle 17.30, nei pressi del complesso universitario di Via Verdi, zona di passaggio obbligato per i gruppi che si sono radunati in seguito a un’assemblea politica convocata da movimenti autonomisti. Il bilancio parla di 14 persone portate in ospedale, tre delle quali in codice rosso per trauma cranico e ustioni da gas lacrimogeni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

