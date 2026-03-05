Il tango terapia per i malati di Parkinson la dottssa D' Orsi | Strategia efficace

Al San Francesco Hospital di Foggia un convegno dedicato ai benefici del movimento e del tango nella riabilitazione dei pazienti Si è tenuto questa mattina, presso il San Francesco Hospital di Foggia, il convegno dal titolo "Il movimento come terapia nella malattia di Parkinson: dall'esercizio alla tangoterapia". L'iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra medici, specialisti e operatori sanitari sull'importanza dell'attività fisica nella gestione della malattia. La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso e che si manifesta con sintomi come tremori, rigidità muscolare e difficoltà nei movimenti.