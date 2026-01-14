Crisi climatica e diritti dell’infanzia | incontro tra il Ministro Pichetto Fratin e una delegazione dell’UNICEF Italia

Il Ministro Pichetto Fratin ha incontrato una delegazione di UNICEF Italia per affrontare il tema dei diritti dell’infanzia in relazione alla crisi climatica. Durante l’incontro, si sono approfonditi aspetti come l’istruzione, la tutela dei bambini e il ruolo attivo dei giovani di fronte agli effetti del cambiamento climatico, sottolineando l’importanza di azioni condivise per garantire un futuro sostenibile e rispettoso delle generazioni più giovani.

UNICEF Italia e MASE discutono di diritti, istruzione e protagonismo giovanile di fronte agli effetti del cambiamento climatico. 13 gennaio 2026 – L’impatto della crisi climatica sull’infanzia e sull’adolescenza è stato al centro dell’incontro svoltosi oggi tra il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e una delegazione dell’UNICEF Italia, guidata dal Presidente Nicola Graziano con il Direttore generale Paolo Rozera e la Direttrice dell’ufficio Sostenibilità e Climate Change di UNICEF Italia Chiara Ricci. Nel 2024, almeno 242 milioni di studenti in tutto il mondo hanno subito interruzioni scolastiche a causa di eventi meteorologici estremi; in Italia per oltre 900 mila studenti sono state interrotte le lezioni a causa di piogge torrenziali e inondazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

