Il ministero ha ufficializzato la nomina di Annalisa Tardino come nuova presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. La decisione è stata comunicata attraverso un atto formale che assegna all’incarico la relativa responsabilità. Tardino assume il ruolo dopo aver ricevuto l’incarico dall’ente competente, che ha sancito il suo ingresso in carica.

Ufficiale la nomina di Annalisa Tardino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha formalizzato l’incarico al commissario il cui arrivo, l’estate scorsa, ha causato uno scontro tra Lega e Forza Italia, o per meglio dire tra il ministro e il presidente della Regione, Renato Schifani. L’incarico dell'avvocato 46enne originario di Licata, della durata di un quadriennio, arriva dopo un iter che ha visto il parere favorevole delle commissioni competenti di Camera e Senato e la piena intesa con la Regione Siciliana. “I migliori auguri di buon lavoro ad Annalisa Tardino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Il ministero ha deciso, formalizzato l'incarico all'Autorità portuale: Annalisa Tardino è la nuova presidente

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