La bomba nella notte | colpo Tonali affare da favola

Nella notte si è registrato un importante sviluppo nel mercato dei trasferimenti: Sandro Tonali, attualmente al Newcastle, potrebbe lasciare il club in vista della prossima finestra di mercato. Il centrocampista italiano è infatti nel mirino di un grande club europeo, che potrebbe presentare un’offerta significativa per assicurarsi le sue prestazioni. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente attenzione intorno al giocatore e alle potenziali conseguenze per il suo futuro professionale.

Potrebbe presto terminare l'avventura di Sandro Tonali con il Newcastle. Il centrocampista italiano è finito nel mirino di un grande club, pronto alla super offerta in estate. Tonali può presto cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it Cambio di maglia in arrivo per Sandro Tonali in vista del 2026. Secondo quanto affermato da Footballinsider247.com, il Chelsea avrebbe messo nel mirino il centrocampista italiano. Un affare che i Blues avrebbero intenzione di chiudere in vista della prossima stagione e non per gennaio. Un colpo non semplice considerato il fatto che i bianconeri non vorrebbero privarsi della sua stella.

