Nella Serie A, Marco Palestra si distingue come uno dei profili più ambiti nel mercato. Il suo esterno destro, apprezzato da molte squadre italiane, ha attirato l’attenzione di diversi club di alto livello. La sua presenza rappresenta un elemento interessante per le strategie delle squadre, consolidando la sua posizione come uno dei talenti più promettenti della stagione.

Uno dei calciatori più seguiti di questa Serie A dal punto di vista del mercato è sicuramente Marco Palestra con l’esterno destro che piace e non poco a tutte le big italiane. Durante le scorse settimane diversi club hanno sondato il terreno con l’Atalanta, proprietaria del cartellino dell’esterno, per capire se ci fosse la possibilità di assicurarsi il calciatore già durante il mercato di gennaio. Una big valuta uno scambio per Palestra (Ansa Foto) – calciomercato.it Esterno destro di grande rendimento e affidabilità, Marco Palestra sta stupendo tutti in Serie A con il terzino del Cagliari che sta dimostrando di saper giocare sia come terzino basso che come laterale di centrocampo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Palestra arriva con lo scambio, colpo da favola in Serie A

Leggi anche: È già ai saluti con l’Inter, Chivu lo usa come merce di scambio: colpo dal Real

Leggi anche: DIRETTA Tutte le notizie del 24 dicembre: Gatti al Milan con lo scambio, nuovo colpo croato dell’Inter

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: GYMBEAM ARRIVA IN TV CON UN NUOVO SPOT CHE RACCONTA LO SPORT IN TUTTE LE SUE FORME; Il Liceo classico La Farina intitola la palestra all’ex preside Pio Lo Re; Come preparare il Cammino di Santiago: se Checco Zalone ti ha incuriosito, ecco cosa devi sapere; Piove alla Carbonari, si alza lo scontro politico.

Palestra arriva con lo scambio, colpo da favola in Serie AMarco Palestra potrebbe cambiare maglia in Serie A in vista della prossima stagione con una squadra interessata al suo cartellino ... calciomercato.it

GymBeam arriva in TV con uno spot che racconta lo sport in tutte le sue formeGymBeam è in onda dalla metà di gennaio fino alla fine di febbraio con un nuovo spot televisivo pensato per raccontare l’anima più autentica e contemporanea del brand: uno stile di vita attivo, fatto ... touchpoint.news

Carlo è il primo che arriva in palestra e l’ultimo che la lascia la notte. È sempre lì, a supportare tutti i gialloblù, dai più piccoli ai più grandi, con passione, impegno e gentilezza. In occasione dei suoi primi 60 anni, i nostri ragazzi gli hanno regalato una maglia fir - facebook.com facebook