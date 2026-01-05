Serie A2 il Messina Futsal presenta il laterale argentino Franco Flores

Il Messina Futsal annuncia l’ingaggio di Franco Flores, laterale argentino classe 1994. Il giocatore, che ha già militato con Virtus Palombara e Lazio in Italia e ha esperienza con il Gran Canaria in Spagna, si unisce alla squadra per rafforzare il reparto offensivo. Questa operazione rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento del roster in vista della Serie A2.

Il Messina Futsal si è assicurato le prestazioni del giocatore argentino Franco Flores. Il laterale (classe 1994) ha vestito in Italia le maglie di Virtus Palombara e Lazio, prima di volare in Spagna con il Gran Canaria. Nel passato campionato di Serie A2, ha giocato con l’Ecosistem Lamezia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Serie A2, il Messina Futsal presenta il laterale argentino Franco Flores Leggi anche: Serie A2, il Messina Futsal affronta al "PalaLaganà" la capolista Junior Domitia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie A2, il Messina Futsal presenta il laterale argentino Franco Flores; Scheda squadra 1983 Roma 3Z History; Messina Futsal ufficiale, tessera Flores e saluta Beluco; Lo sport peloritano nel 2025 tra cambiamenti e frutti da raccogliere. Messina Futsal, firma il laterale argentino Flores. Saluta il brasiliano Beluco - Il laterale (classe 1994) ha vestito in Italia le maglie di Virtus Palombara e Lazio, prima di volare in Spagna ... messinasportiva.it

Serie A2, il Messina Futsal presenta il laterale argentino Franco Flores - “Ho trovato un ambiente sereno e motivato con ragazzi di qualità, ai quali piace lavorare e sacrificarsi", ha dichiarato il nuovo giocatore giallorosso ... today.it

Il Messina Futsal presenta il laterale argentino Franco Flores - Il laterale (classe 1994) ha vestito in Italia le maglie di Virtus Palombara e Lazio, prima di volare in Spagna ... strettoweb.com

Serie D - Dominio dell'Athletic Palermo, poker al Messina: nerorosa a due punti dalla vetta - facebook.com facebook

NEW VIDEO! Guarda ora Messina - Trento | Highlights | 16^ Giornata, Serie A2 Tigotà | LVF 2025/26 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.