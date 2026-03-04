Il Messina Futsal batte il Mazara 2020 e vola alla Final Four di Coppa Italia

Il Messina Futsal ha vinto 3-1 contro il Mazara 2020 nella finale di Coppa Italia del girone D di Serie A2, garantendosi la qualificazione alla Final Four che si terrà a Jesi il 21 e 22 marzo. La squadra giallorossa ha ottenuto così un risultato importante, confermando la sua presenza tra le quattro migliori del torneo.

La squadra giallorossa si è imposta per 3-1 nella finale del girone D della Serie A2 di calcio a 5, assicurandosi, così, la prestigiosa qualificazione alla Final Four, in programma il 21 e 22 marzo a Jesi, in provincia di Ancona. Sul parquet della "PalaLaganà", davanti ad una splendida cornice di pubblico, i ragazzi allenati da Giuseppe Fiorenza sbloccano il punteggio al 10' grazie al gol di Juan Cruz Caropi, che finalizza il geniale assist del capitano Nanni Piccolo.