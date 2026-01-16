Torres dice che il Barcellona è stato colto di sorpresa dal Racing Santander nella vittoria della Copa

Ferran Torres ha dichiarato che il Barcellona è rimasto sorpreso dall’intensità e dalla qualità del Racing Santander durante la partita di Copa del Rey di giovedì. Nonostante la vittoria per 2-0, i blaugrana hanno dovuto impegnarsi al massimo per superare l’avversario, riconoscendo l’importanza di mantenere alta l’attenzione in competizioni competitive. La sfida ha evidenziato il livello di determinazione della squadra avversaria e la necessità di prepararsi con attenzione per le prossime sf

Sito inglese: Ferran Torres ha ammesso che il Barcellona è stato colto di sorpresa dal livello mostrato dal Racing Santander nella sfida di Copa del Rey di giovedì, con i detentori costretti ad aggrapparsi per vincere 2-0. Torres ha aperto le marcature dopo 66 minuti senza reti al Campos de Sport de El Sardinero, intercettando il passaggio decisivo di Fermin Lopez prima di doppiare Jokin Ezkieta per concludere. Lamine Yamal ha poi segnato il 2-0 con il tiro finale della partita, ma questo non basta a raccontare la storia completa del modo in cui sono stati messi alla prova i detentori della Copa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

