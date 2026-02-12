Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’ retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano

A gennaio, Jhon Durán è stato proposto a 22 club, ma quasi tutti hanno rifiutato. Il colombiano si è ritrovato a fare il giro di mezza Serie A e anche altri campionati, senza trovare nessuno disposto ad acquistarlo. Le motivazioni dietro i no sono diverse, ma alla fine nessuno ha preso il rischio di puntare su di lui in questa finestra di mercato.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi 'no', retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Approfondimenti su Jhon Duran Duran Juve, il centravanti è ad un passo dal trasferimento in prestito in questo club. Che cosa sta succedendo La Juventus sta lavorando per cedere in prestito Duran. Duran lascia il Fenerbahce: dove giocherà l'attaccante colombiano accostato anche alla Juventus a gennaio. Novità! Duran lascia il Fenerbahce e si prepara a cambiare squadra. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Retroscena svelato da Romano: Jhon #Duran voleva fortemente la #Juve ed è stato offerto a più riprese anche in prestito. La dirigenza ha però deciso di non procedere con l'affare, nonostante ci siano stati dei contatti diretti con il giocatore. A frenare facebook Smentite sulle voci che accostavano Duran alla Juve I media in Turchia parlavano anche di un'offerta dei bianconeri per il colombiano, ma secondo le verifiche effettuate dalla nostra redazione, non c'è alcun interesse nei suoi confronti #Juve #Dura x.com

