Studentessa dell' istituto comprensivo Aldo Moro vince il Premio Buccini
Il Liceo Artistico "Onofrio Buccini” di Marcianise, in collaborazione con il Comune di Marcianise, nel mese di novembre 2025 ha indetto il concorso artistico regionale "Onofrio Buccini: il fascino della sirena" per celebrare i 200 anni dalla nascita dell'artista marcianisano Onofrio Buccini e di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Applausi per il Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” | FOTO
Leggi anche: Teatro, danza e scrittura: i progetti 'Scuola Viva' dell'istituto comprensivo "Aldo Moro"
Marcianise, la studentessa Daniela Muselli del Moro vince il Premio Giovanni Grillo.
Marcianise, la studentessa Daniela Muselli del “Moro” vince il Premio Giovanni Grillo - La notizia è stata accolta con un lungo applauso, nel corso di una manifestazione natalizia, quando il dirigente scolastico ... pupia.tv
Lettera aperta di una studentessa che spiega le problematiche dell'istituto superiore di via Cornalias: oggi i giovani hanno protestato e non esisteranno a far sentire la loro voce anche domani - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.