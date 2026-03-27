Nel film L'ultima missione: Project Hail Mary, Ryan Gosling indossa un look vintage che ha attirato l'attenzione. Il suo abbigliamento non è stato creato appositamente per il set, ma si tratta di capi autentici, facilmente indossabili anche nella vita quotidiana. La scelta di vestiti di questo tipo ha portato alcuni spettatori a notare la qualità e l’autenticità degli abiti usati.

Ryan Gosling è il re del merchandising cinematografico di qualità. Non "di qualità per il reparto costumi", ma davvero di qualità: è quel genere di capi che indosseresti per strada, e sui quali ti farebbero domande a cui risponderesti con una certa reticenza. Vorresti quasi tenerli solo per te. Il bomber in raso di Drive rimane un modello di riferimento. Le giacche del tour promozionale di The Fall Guy hanno spopolato. E Barbie ha trasformato l'intero guardaroba dell'attore in una moodboard. Ryan Gosling ora ci riprova con L'ultima missione: Project Hail Mary. Questa volta, meno ricami di scorpioni e più magliette da genitore nerd. Nel film interpreta Ryland Grace, un insegnante di scienze diventato astronauta suo malgrado, con un susseguirsi di T-shirt estremamente autoreferenziali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il look di Ryan Gosling nel film L'ultima missione: Project Hail Mary, è in realtà un vero look vintage

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