Il nuovo film di Ryan Gosling, ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’, si prepara a uscire nelle sale. Il trailer finale mostra un’avventura spaziale diretta da Phil Lord e Christopher Miller, noti per ‘Spider-Man: Un nuovo universo’. Gosling torna sul grande schermo in un ruolo ancora da scoprire, affiancato da Sandra Hüller. La pellicola promette azione e suspense, con i fan che aspettano di vederlo in azione in questa nuova produzione.

Il final trailer de L’ultima missione: Project Hail Mary, diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller ( Spider-Man – Un nuovo universo ) con i candidati al premio Oscar Ryan Gosling ( Barbie, La La Land ) e Sandra Hüller ( Anatomia di una caduta, La zona d’interesse ). Ironia, fantascienza e suspence nel nuovo trailer rilasciato da Eagle Pictures. Project Hail Mary: dal romanzo al film. Il film è basato sul romanzo Project Hail Mary di Andy Weir, autore di The Martian. Nel cast anche Lionel Boyce (The Bear), Ken Leung (A.I. – Intelligenza artificiale), Milana Vayntrub (A cena con il lupo – Werewolves Within). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ryan Gosling nel nuovo film ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’

Approfondimenti su Ryan Gosling Project Hail Mary

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ryan Gosling's New Space Odyssey: Project Hail Mary Trailer Breakdown

Ultime notizie su Ryan Gosling Project Hail Mary

Argomenti discussi: L'Ultima Missione: Project Hail Mary, Un Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Ryan Gosling - HD - Film (2026); Star Wars Starfighter rompe con il passato: nessun personaggio storico nel prossimo film della saga; L’ultima missione: Project Hail Mary, il nuovo trailer del film con Ryan Gosling; Project Hail Mary | Ryan Gosling sfida l’ignoto nel trailer finale presentato al Super Bowl.

Ryan Gosling affronta una missione impossibile nello spazio nel trailer finale di L’ultima missione: Project Hail MaryDa quanto anticipato da Cinefilos.it, Sony Pictures ha diffuso il trailer finale de L’ultima missione: Project Hail Mary, il nuovo ambizioso film di fantascienza con Ryan Gosling protagonista. Il vide ... corrieredellosport.it

L'Ultima Missione: Project Hail Mary, Ryan Gosling nel nuovo trailer ufficiale Italiano del filmAl cinema dal 19 marzo con Eagle Pictures il film che segna il ritorno alla regia della coppia Phil Lord & Christopher Miller. Ecco il nuovo trailer ufficiale di L'Ultima Missione: Project Hail Mary. comingsoon.it

È stato rilasciato il poster italiano de “L’ultima missione: Project Hail Mary”, diretto dai premi oscar Phil Lord e Christopher Miller. Nel cast Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub. Arriverà nei cinema italiani il 19 marzo con @ x.com

"L'Ultima Missione - Project Hail Mary", il trailer finale: https://youtu.be/lLqQZAGJ72ksi=z-iDSpiHOFzZqQvB Dal 19 Marzo 2026 al cinema. L’insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alc facebook