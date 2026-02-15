Ordine dei Medici inaugura Commissione Senior Servizi e Cultura con il primo incontro della rassegna Medicina è Cultura

L’Ordine dei Medici di Caserta ha avviato la Commissione Senior, Servizi e Cultura, dopo aver deciso di ascoltare le richieste dei medici in pensione e di valorizzare il patrimonio culturale locale. La prima riunione si è tenuta durante la manifestazione “Medicina è Cultura”, dove sono state discusse proposte per coinvolgere i professionisti in pensione in attività sociali e culturali.

Focus sulla costruzione dell'equilibrio personale con Domenico Delle Curti e un percorso culturale che unisce medici, cittadini e dimensione sociale Per la prima volta, l'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta ha presentato la Commissione Senior, Servizi e Cultura, dedicata a studiare le esigenze dei professionisti in quiescenza e a promuovere iniziative culturali. L'incontro inaugurale della rassegna "Medicina è Cultura" si è svolto nella sede di via Bramante, con protagonista il medico e psicoterapeuta Domenico Delle Curti, autore della collana "Il manovale della serenità". Prenderà il via sabato 14 febbraio la rassegna "Medicina è cultura", promossa dalla Commissione Senior, Servizi e Cultura dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta. Il primo appuntamento sarà dedicato al libro "Manovale dell"