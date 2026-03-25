Notte Nazionale del Liceo Classico a Messina | cultura musica e giovani protagonisti

Nella città di Messina si è svolta la Notte Nazionale del Liceo Classico, un evento promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “La Farina – Basile” e sostenuto dalla dirigente scolastica. La serata ha visto coinvolti studenti e giovani, con attività di musica, cultura e condivisione. L’iniziativa ha avuto come obiettivo la riscoperta del patrimonio classico e il coinvolgimento della comunità scolastica.

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 16, presso il Palacultura di Messina, con la prima edizione del “Pomeriggio del Liceo Classico”. Sarà un momento di incontro e collaborazione tra studenti dell’istituto e ragazzi provenienti da diversi Istituti Comprensivi del territorio. Attraverso musica, coro e performance orchestrali, verrà simbolicamente costruito un ponte tra generazioni nel segno della cultura e della partecipazione. Durante l’evento sarà inoltre dedicato uno spazio speciale ai nuovi iscritti, accolti ufficialmente nella comunità scolastica in un clima di condivisione e apertura verso il futuro. Alle ore 18. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Notte Nazionale del Liceo Classico a Messina: cultura, musica e giovani protagonisti Articoli correlati Notte Nazionale del Liceo Classico, venerdì al via la XII edizioneIl Liceo Classico “Pietro Giannone” apre alla città la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento ormai stabilmente inserito nel... Venerdì torna la "Notte del liceo Classico"Non solo didattica tradizionale e soprattutto scuole come spazi da vivere totalmente. Una selezione di notizie su Notte Nazionale del Temi più discussi: Al Liceo Galilei di Legnano torna la Notte Nazionale del Liceo Classico; Torna la Notte nazionale del liceo classico, le iniziative al Nostro di Villa San Giovanni; XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico al Giulio Cesare; Dall’antichità al futuro: la Notte Nazionale del Liceo Classico accende il Morgagni. Canicattì, torna la Notte Nazionale dei Licei: XII edizione venerdì 27 marzo con il tema Homo SumÈ tutto pronto ai Licei di Canicattì per la XII Edizione della Notte Nazionale del Liceo, l’evento più atteso dell’anno che trasformerà l’istituto in un grande laboratorio di arte, cultura, ... canicattiweb.com XII edizione della Notte Nazionale del Liceo ClassicoAnche quest’anno il Liceo Classico Melchiorre Delfico di Teramo partecipa alla Notte Nazionale del Liceo Classicoil 27 mrzo dalle ore 18:00 alle ore 24:00 ... ekuonews.it IIS G. PEANO - Licei di Marsico Nuovo e Viggiano : La Notte Nazionale del Liceo Classico sta arrivando! Ecco il ricco programma della serata. Vi aspettiamo! #notizie #valdagri #press - facebook.com facebook