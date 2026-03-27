Il governo ha deciso di posticipare al 2038 l’addio al carbone come fonte di energia elettrica, rinviando quindi la prevista fase di abbandono di questo combustibile. La decisione riguarda le tempistiche di chiusura delle centrali a carbone e si inserisce in un contesto di modifiche alle scadenze stabilite in precedenza. La nuova data sarà oggetto di ulteriori valutazioni e discussioni ufficiali.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Un emendamento al decreto Bollette proroga il phase-out. Lega e FdI parlano di un atto di responsabilità, insorge il Movimento 5 Stelle. La mappa dei siti che non chiudono Niente addio al carbone come combustibile per produrre energia elettrica, non ora, non nel breve periodo. In commissione Attività produttive è stato approvato un emendamento al decreto Bollette che proroga al 2038 il phase-out (inizialmente fissato al 2025). Significa fare slittare lo stop all'uso del carbone, mossa che in realtà sarebbe fondamentale per ridurre le emissioni e combattere il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il governo vuole rinviare lo stop al carbone: scadenza spostata al 2038

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. @paolomieli: "Adesso chiunque avrà un rinvio a giudizio dovrà lasciare il governo. Con Santanchè, Meloni crea un precedente, ci vuole poco a ricevere un avviso di garanzia e un rinvio a giudizio" x.com