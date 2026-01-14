Energia il Governo conferma lo stop all’utilizzo del carbone

Il Governo italiano ha ufficialmente confermato la cessazione dell’utilizzo del carbone nella produzione di energia, segnando un passaggio importante nel percorso di transizione verso fonti più sostenibili. Questa decisione riflette l’impegno del paese a ridurre le emissioni e a promuovere un sistema energetico più pulito e responsabile, in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità e tutela ambientale.

Il Governo conferma l’impegno a proseguire nel processo di transizione energetica e a superare definitivamente il carbone come fonte per la generazione elettrica. Lo ha ribadito il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del question time alla Camera, sottolineando che resta valido l’obiettivo di cessare l’utilizzo del carbone sul territorio continentale entro il 31 dicembre 2025. L’impegno è contenuto nell’ aggiornamento del PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) trasmesso alla Commissione Europea a giugno 2024 e si fonda su considerazioni sia economiche sia ambientali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Gli ultimi giorni della centrale Enel: senza atti ufficiali del governo stop agli impianti e addio al carbone il 31 dicembre

Leggi anche: L’utilizzo del carbone ha toccato un nuovo record globale nel 2024

