Il governo studia un altro taglia-accise ma col Pil in frenata le risorse sono poche

Il governo ha annunciato un nuovo piano per ridurre le accise sui carburanti, con l'obiettivo di abbassare i prezzi. Dal 7 aprile, il costo del diesel aumenterà a 2,2 euro al litro. Durante il consiglio dei ministri in programma oggi, sono previste discussioni sul tema, mentre il ministro ha dichiarato che, in caso di protrarsi del conflitto, sarà necessario intervenire ulteriormente.

Dal 7 aprile il diesel volerà a 2,2 euro. Tajani: «Se la guerra non finisce interverremo». Oggi consiglio dei ministri. All’indomani della visita in Algeria, il premier Giorgia Meloni torna a fare i conti con le urgenze dell’economia. I prezzi dei carburanti sono tornati al livello precedente il taglio delle accise che scade il 7 aprile. Negli ultimi giorni gli spiragli di un’intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz e, più in generale, di una fine a breve del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran hanno spinto il prezzo del greggio verso il basso, sotto i 100 dollari al barile. Va però ricordato che le quotazioni non si ripercuotono nell’immediato sul prezzo applicato per i rifornimenti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il governo studia un altro taglia-accise ma col Pil in frenata le risorse sono poche Articoli correlati Leggi anche: Gasolio alle stelle, il governo taglia le accise. Ma nei porti forte è la rabbia dei pescatori Leggi anche: Decreto Benzina, il governo taglia le accise (per 20 giorni), ma il conto lo pagano i Ministeri: 25 milioni in meno per Istruzione, Università e Cultura. TESTO Contenuti e approfondimenti su Il governo studia un altro taglia... Caro benzina, il governo accelera sulle accise mobili. Ma la crisi energetica minaccia anche il pilIl governo lavora su più fronti per contenere i rincari dei prezzi di carburanti e alimenti. Ma l’impennata energetica mette a rischio la crescita del Paese di 0,2 punti percentuali. Venerdì attesa ... milanofinanza.it Istat, rivisto il Pil. Deficit al 3,1%. Il governo: «Pesa il Superbonus»L’Istat certifica il calo del deficit italiano, a fine 2025, al 3,1% (leggermente sopra a quanto si attendeva il governo) e adegua le previsioni sul Pil dello scorso anno a quelle dell’esecutivo. Il ... ilmessaggero.it