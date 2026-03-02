Precario ho fatto ricorso per avere la Carta docente ma i tempi si allungano | quando scatta la prescrizione?

Un insegnante ha presentato ricorso per ottenere la Carta docente, ma i tempi di attesa si stanno prolungando. La prescrizione del diritto si avvicina e resta da capire quando scadrà. La questione riguarda il fatto che questa carta viene concessa solamente a chi ha un contratto a tempo indeterminato, lasciando scoperti altri. La situazione resta in sospeso mentre il procedimento legale continua.

Un diritto sacrosanto, quello della carta docente, riconosciuto incredibilmente solo a chi di ruolo discriminando i precari per lungo tempo, e che esclude invece altrettanto in modo incredibile la categoria più penalizzata dell'intera pubblica amministrazione italiana, gli ATA, i meno pagati dell'intero comparto della PA, ha visto un boom di ricorsi che hanno prodotto i loro effetti anche a livello legislativo ma anche un grido di allarme dai tribunali, sia ordinari che amministrativi, semplicemente intasati. Quando scatta la prescrizione per far valere il diritto al riconoscimento? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Che fine ha fatto la carta docente 2026 e chi potrà ottenerla quando arriveràLe indicazioni sulla carta docente avrebbero dovuto arrivare entro gennaio 2026, invece a febbraio iniziato ancora niente.

