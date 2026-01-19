Infortunio Neres si allungano i tempi di recupero | può esserci con la Juve? Il verdetto
L’infortunio di Neres ha comportato un prolungamento dei tempi di recupero, sollevando dubbi sulla sua disponibilità per la prossima partita contro la Juventus. La redazione di JuventusNews24 fornisce un aggiornamento sulle condizioni dell’attaccante brasiliano, analizzando le possibilità di vederlo in campo e i tempi stimati di recupero. Restano da valutare gli sviluppi clinici e le decisioni dello staff medico.
sulle condizioni dell’attaccante brasiliano. Il Napoli di Antonio Conte si trova ad affrontare una vera e propria tempesta perfetta sul fronte infortuni proprio nel momento cruciale della stagione. L’infermeria azzurra, già affollata dai nomi di Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Meret, ha recentemente accolto anche Politano e Rrahmani, rendendo le rotazioni dei campioni d’Italia estremamente limitate. In questo scenario critico, la notizia più preoccupante riguarda però David Neres, il cui rientro sembra essere diventato un vero e proprio rebus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Infortunio Dumfries, si allungano i tempi di recupero! Altro che derby: può saltare anche quell’altra partita! Allarme in casa Inter
Leggi anche: Infortunio Acerbi, i tempi di recupero si allungano: out anche con l’Atalanta! Ecco quanto tempo dovrà restare ancora fuori
Infortunio Neres, suona il nuovo allarme: cosa filtra per la 21^ giornata - L’esterno brasiliano è subentrato al 58? al posto di Noa Lang, per poi essere ... fantamaster.it
David Neres è stato eletto Player of the Month di dicembre dai tifosi del Napoli! É lui il miglior calciatore del mese di Dicembre, per la straordinaria doppietta in Supercoppa contro il Bologna e le ottime prestazioni prima dell'infortunio. Merita questo riconoscim - facebook.com facebook
Infortunio #Neres Le ultime sulla sua presenza in #JuveNapoli x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.