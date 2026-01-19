Infortunio Neres si allungano i tempi di recupero | può esserci con la Juve? Il verdetto

L’infortunio di Neres ha comportato un prolungamento dei tempi di recupero, sollevando dubbi sulla sua disponibilità per la prossima partita contro la Juventus. La redazione di JuventusNews24 fornisce un aggiornamento sulle condizioni dell’attaccante brasiliano, analizzando le possibilità di vederlo in campo e i tempi stimati di recupero. Restano da valutare gli sviluppi clinici e le decisioni dello staff medico.

David Neres è stato eletto Player of the Month di dicembre dai tifosi del Napoli! É lui il miglior calciatore del mese di Dicembre, per la straordinaria doppietta in Supercoppa contro il Bologna e le ottime prestazioni prima dell'infortunio. Merita questo riconoscim - facebook.com facebook

Infortunio #Neres Le ultime sulla sua presenza in #JuveNapoli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.