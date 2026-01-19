Infortunio Neres si allungano i tempi di recupero | può esserci con la Juve? Il verdetto

L’infortunio di Neres ha comportato un prolungamento dei tempi di recupero, sollevando dubbi sulla sua disponibilità per la prossima partita contro la Juventus. La redazione di JuventusNews24 fornisce un aggiornamento sulle condizioni dell’attaccante brasiliano, analizzando le possibilità di vederlo in campo e i tempi stimati di recupero. Restano da valutare gli sviluppi clinici e le decisioni dello staff medico.

Il Napoli di Antonio Conte si trova ad affrontare una vera e propria tempesta perfetta sul fronte infortuni proprio nel momento cruciale della stagione. L'infermeria azzurra, già affollata dai nomi di Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Meret, ha recentemente accolto anche Politano e Rrahmani, rendendo le rotazioni dei campioni d'Italia estremamente limitate. In questo scenario critico, la notizia più preoccupante riguarda però David Neres, il cui rientro sembra essere diventato un vero e proprio rebus.

